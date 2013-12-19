Описание: История началась 13 лет назад с провала Теда (хронический неудачник), который постоянно попадает в забавные ситуации. Герой настолько труслив, что даже его психиатр не способен сохранить хладнокровие. Настолько неуклюж, что собственное мужское достоинство становится жертвой брючной молнии. Эту личность нельзя назвать баловнем судьбы, но однажды все меняется. Теду повезло в любви: в 17 лет он встречает Мэри. Они хотели посетить школьную вечеринку, но неприятность с молнией оборвала их роман. Но ничего не закончилось. Через 13 лет Тед решает нанять детектива Пэта, чтобы тот нашел любимую женщину. У Мэри обнаруживается невероятный дар очарования мужчин. Из-за ее шарма любой мужчина готов на все, чтобы завоевать сердце женщины.
Описание: Молодой парень Дэвид приезжает в Великобританию из Австралии. Дома его ожидает сюрприз, ведь у него день рождения. Но у Дэвида свой сюрприз для своих лучших друзей: он сделал в Австралии предложение одной девушке. Он приглашает своих лучших друзей на грандиозную свадьбу в Австралию. Сразу по приезду его друзья начинают сильно чудить и в итоге превращают свадьбу в одну большую комедию...
Описание: Этот фильм про свадьбу двух любящих людей: Романа и Наташу. Она из богатый семьи, её отец работает какой-то шишкой в городской администрации. Родители Романа же бедные, обычные люди из деревушки неподалеку. Весь фильм вертится о их свадьбе. Кстати, почти все съемки сняты братом Романа от первого лица. Это самая крутая свадьба, которая только может быть, там будет все...
Описание: Опять в главной роли Синди Кэмпбелл. На этот раз весь сюжет фильма крутится возле таинственной видеокассеты, которая убивает людей и пришельцев, которые зачем-то хотят высадится на Землю. Синди играет роль репортера, которая рассказывает о шоубизнесе, а ей очень хочется рассказать об паранормальным: о кассете и пришельцах. В скорее, она случайно посмотрим видеокассету, которая сказала, что ей останется осталось жить ровно 7 дней...
Описание: Убийца в одном тихом городке пытается убить целый класс из средний школы Булемия-Фоллз. Правда все это делается с юмором и забавно. Многие герои не воспринимают убийцу всерьез и поэтому становятся жертвами этого маньяка. Короче, это очень страшное кино!
Описание: Зохан звезда израильских спецслужб. Он может все. У него своя мечта - стать парикмахером. Поскольку его затею не одобряет никто, он решается действовать самостоятельно. В одной из операций по поимке Фантома, Зохан пропадает после взрыва гранаты в воде. Все думают, что он погиб. Тем временем Зохан тайком улетает в США, чтобы там начать новую жизнь, о которой он всегда мечтал...
Описание: Главным героем фильма является Казахский телеведущий который едет в Америку чтобы снять фильм об этой «передовой» стране. Впрочем прибыв в Америку он раскрывает свою главную цель –найти Памелу Андерсон и женится на ней, что согласитесь сильно отличается от семки документального фильма. Что из этого вышло? Смотрите сами.
Описание: Все события фильма происходят в общаге университета Билинглсей. Один из студентов - Макмартин Холл заказал французскую шлюху для своего брата, чтобы тот лишился девственности. Одновременно с этим событием должна была приехать студентка по обмену из Франции. Макмартин Холл не знал об этом и поэтому принял её за шлюху. Как только прозвенел звонок в дверь Макмартин сразу же повел молодую девушку из франции для обмена к себе. А буквально через пару минут пришла шлюха и её приняли за студентку по обмену. С этого эпизода в общаге началась полная путаница, в которой были замешаны ещё и деньги...
Описание: Отличный 35-ий парень Алекс находится в плохой ситуации, поскольку его сосед по комнате потратил все деньги на девочек, а его злейший конкурент крадет его идею по игре. Алексу ничего не остается как переехать к своим родственникам. Он переехал к бабушке, которая жила с двумя своими подругами. У Алекса начинается жизнь о которой он даже и не подозревал. Его три бабушки зажигали ещё по круче него...
Описание: Дэнни холостой уже взрослый мужик, который работает пластическим хирургом. На одной вечеринке он встречает двадцати трех летнюю Палмер, которая ему очень понравилась. У Денни есть привычка носить с собой кольцо. Палмер заметила кольцо и бросила Денни. Наш герой не намерен так просто сдаваться и просит свою помощницу Кэтрин притвориться его бывшей женой. Однако эта ложь перерастает в огромную историю вранья, которая уводит наших героев на Гаваи, где и происходят почти все действия фильма...