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Все события фильма происходят в общаге университета Билинглсей. Один из студентов - Макмартин Холл заказал французскую шлюху для своего брата, чтобы тот лишился девственности. Одновременно с этим событием должна была приехать студентка по обмену из Франции. Макмартин Холл не знал об этом и поэтому принял её за шлюху. Как только прозвенел звонок в дверь Макмартин сразу же повел молодую девушку из франции для обмена к себе. А буквально через пару минут пришла шлюха и её приняли за студентку по обмену. С этого эпизода в общаге началась полная путаница, в которой были замешаны ещё и деньги... Все события фильма происходят в общаге университета Билинглсей. Один из студентов - Макмартин Холл заказал французскую шлюху для своего брата, чтобы тот лишился девственности. Одновременно с этим событием должна была приехать студентка по обмену из Франции. Макмартин Холл не знал об этом и поэтому принял её за шлюху. Как только прозвенел звонок в дверь Макмартин сразу же повел молодую девушку из франции для обмена к себе. А буквально через пару минут пришла шлюха и её приняли за студентку по обмену. С этого эпизода в общаге началась полная путаница, в которой были замешаны ещё и деньги...



Читать полностью>> Криминал, 2003, США, зарубежные, лучшие комедии В разделе: Комедии Детективы , Метки: Переполох в общаге